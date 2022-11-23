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ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области

ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области ФСБ России предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах.
В регионе
23 ноября 2022 г. 18:26
ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области

ФСБ России предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", - подчеркнули в ЦОС.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

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