ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области

ФСБ России предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах.

ФСБ России предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", - подчеркнули в ЦОС.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.