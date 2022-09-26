ФСБ не позволяет подпадающим под мобилизацию пересекать границу России с Казахстаном

Попытки проезда россиян, подлежащих мобилизации, пресекаются на границе России и Казахстана.

Попытки проезда россиян, подлежащих мобилизации, в Казахстан пресекаются на границе России с этой страной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

В ведомстве сказали, что пытающимся уехать "разъясняется необходимость обратиться в военкомат".

"Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение, нужно обращаться в военкомат", - отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что ситуация на курганском участке границы с Казахстаном спокойная, а скопления машин бывают ближе к вечеру, но "очередь из 10–15 машин максимум".

Отметим, что сегодня МВД Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну из РФ после объявления о частичной мобилизации.