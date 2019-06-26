ФСБ предотвратила теракт в Саратове

© РИА "Новости" https://report.az/storage/news/172559180a0b88e26b0edd2b2d4f6c6d/c2c54da6-b97e-4da7-a074-d2ad9fa6a91c_292.jpg

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Центр общественных связей службы безопасности ФСБ.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается также, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали.

Возбуждено уголовное дело.