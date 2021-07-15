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ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ предотвратила теракт в Москве Силовики предотвратили теракт в Москве.
В регионе
15 июля 2021 г. 18:24
ФСБ предотвратила теракт в Москве

Силовики предотвратили теракт в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.

В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

В возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.

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Версия на английском языке Russian Federal Security Service prevents terrorist attack in Moscow

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