ФСБ: Основу террористических группировок в России составляют трудовые мигранты из СНГ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Трудовые мигранты из стран СНГ составляют основу террористических групп на территории России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

"Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции", - заявил А. Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.

По его словам, после прибытия в Россию подобные лица разворачивают "активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в России".

Глава ФСБ добавил, что часть приезжающих в Россию боевиков проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке.