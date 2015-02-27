ФСБ опубликовала список организаций, признанных в России террористическими

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала на своем официальном сайте список из 22 организаций, признанных в РФ террористическими. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, включает 22 организации, в том числе "Исламское государство", "Имарат Кавказ", "Братья-мусульмане".

Все они были признаны в России террористическими по решениям судов, вынесенным в 2003-2014 годах.