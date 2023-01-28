ФРГ, США и Франция предупредили своих граждан о возможных терактах в Турции

Посольство ФРГ в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

Посольство ФРГ в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении посольства Германии, опубликованном в субботу в Twitter.

"По оценкам представителей спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у ее посольства в Швеции растет угроза террористических акций", - говорится в сообщении. В этой связи находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения.

Аналогичные предупреждения распространили посольства США и Франции.

"В связи с недавними инцидентами с сожжением Корана в Европе правительство США предупреждает своих граждан о возможных ответных атаках террористов на местах поклонения в Турции", - говорится в сообщении посольства США.

Посольство Франции порекомендовало им быть максимально бдительными в местах, которые посещают иностранные туристы.

После новой акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Копенгагене в МИД Турции был вызван посол Дании в Анкаре, где ему был выражен решительный протест.