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ФРГ предоставила Киеву новый пакет помощи

ФРГ предоставила Киеву новый пакет помощи Германия на фоне визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев обновила перечень переданных Украине вооружений.
В регионе
14 января 2025 г. 23:40
ФРГ предоставила Киеву новый пакет помощи

Германия на фоне визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев обновила перечень переданных Украине вооружений.

Как передает Report, это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет включает 20 бронемашин MRAP, 600 ударных беспилотников HF-1, снаряды для танков Leopard 1, 139 разведывательных БПЛА разных типов, 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 19 тыс. - калибра 122 мм. Поставлены также 495 автоматов HK 416, 11 тыс. мин, 65 биноклей.

Согласно данным ведомства, в процессе подготовки к поставкам находятся 5 БМП Marder, 9 бронетранспортеров RCT-30, 18 самоходных артиллерийских установок типа RCH 155.

Отметим, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

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