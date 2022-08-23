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ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн

ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую €500 млн.
В регионе
23 августа 2022 г. 20:26
ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн

Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую 500 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источника, канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Канаде, сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников.

Оружие, как указал источник, будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше. При этом, по его словам, бюджетный комитет Бундестага еще должен одобрить поставки вооружений, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию Вооруженных сил Украины.

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