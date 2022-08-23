ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн

Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую €500 млн.

Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую 500 млн евро.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источника, канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Канаде, сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников.

Оружие, как указал источник, будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше. При этом, по его словам, бюджетный комитет Бундестага еще должен одобрить поставки вооружений, которые Шольц назвал вкладом в модернизацию Вооруженных сил Украины.