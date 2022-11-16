ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши

Германия готова направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши после того, как на территории Пшеводува, на границе с Украиной, упали две ракеты.

Германия готова направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши после того, как на территории Пшеводува, на границе с Украиной, упали две ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны ФРГ.

При этом в правительстве страны сообщили, что ни Германия, ни партнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны в Украине.

Отметим, что после падения ракет на территорию Польши, в результате которого погибли два человека, страна решила усилить боеготовность ряда воинских частей, а также повысить защиту воздушного пространства.