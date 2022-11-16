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ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши

ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши Германия готова направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши после того, как на территории Пшеводува, на границе с Украиной, упали две ракеты.
В регионе
16 ноября 2022 г. 15:00
ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши

Германия готова направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши после того, как на территории Пшеводува, на границе с Украиной, упали две ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны ФРГ.

При этом в правительстве страны сообщили, что ни Германия, ни партнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны в Украине.

Отметим, что после падения ракет на территорию Польши, в результате которого погибли два человека, страна решила усилить боеготовность ряда воинских частей, а также повысить защиту воздушного пространства.

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