ФРГ, Британия и Франция осудили расширение Ираном ядерной программы

Германия, Великобритания и Франция в совместном заявлении осудили "недавние шаги" Ирана по расширению своей ядерной программы в целях увеличения производства обогащенного урана до 60 процентов на подземном объекте Фордо.

Германия, Великобритания и Франция в совместном заявлении осудили "недавние шаги" Ирана по расширению своей ядерной программы в целях увеличения производства обогащенного урана до 60 процентов на подземном объекте Фордо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы также крайне обеспокоены известием о том, что Иран увеличил количество используемых центрифуг и начал подготовку к установке дополнительной инфраструктуры для обогащения, что еще больше увеличит мощности Ирана по обогащению. Действия Тегерана еще больше подорвали ядерную сделку 2015 года.

Настоятельно призываем Иран отказаться от этих шагов и немедленно прекратить ядерную эскалацию", — говорится в заявлении.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил Reuters, что Иран резко ускоряет обогащение урана до уровня, близкого к оружейному.

По его словам, темпы накопления обогащенного до 60% урана, которые ранее составляли 5-7 кг в месяц, могут вырасти "в семь, восемь раз и более". Для производства ядерного оружия необходимо создать запасы урана, обогащенного как минимум до 90%.