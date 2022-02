Freedom House обеспокоена деградацией демократических норм в Армении

Международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность деградацией демократических норм и свободы слова в Армении.

Как передает Report, об этом говорится на странице этой организации в Twitter.

Ранее гражданина Армении признали виновным в оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна и оштрафовали на 500 000 драмов (1000 долларов США), в соответствии с недавно принятым законом "О тяжких оскорблениях".

"Мы обеспокоены первым осуждением гражданина Армении в соответствии с новым законом, предусматривающим уголовную ответственность за “серьезные оскорбления” государственных должностных лиц. Это свидетельствует о явной деградации демократических норм и создает сдерживающий эффект для свободы выражения мнений в Армении", - говорится в публикации.

Freedom House также призвала парламент Армении отменить данный закон, нарушающий права человека.

"Мы призываем парламент отменить этот закон, который столь явно нарушает принципы, закрепленные в Конституции Армении, обязательствах страны в рамках ОБСЕ и Европейской конвенции по правам человека", - заявили во Freedom House.