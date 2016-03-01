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    Федерика Могерини прибыла в Армению

    Отметим, что до визита в Армению Федерика Могерини 29 февраля посетила Азербайджан

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини прибыла в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита в Армению Ф.Могерини встретится с президентом Сержем Саргсяном, главой внешнеполитического ведомства Эдвардом Налбандяном, а также с парламентскими политическими силами и представителями гражданского общества.

    Отметим, что до визита в Армению Федерика Могерини  29 февраля посетила Азербайджан.

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