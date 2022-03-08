Frankfurter Allgemeine Zeitung прекращает работу в России

Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung прекращает работу своих журналистов в России в связи с принятием в РФ нового закона о СМИ.

Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung прекращает работу своих журналистов в России в связи с принятием в РФ нового закона о СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник издатель газеты Бертольд Колер.

В России до сих пор работали два корреспондента газеты. "Иностранные агентства, каналы и газеты попросили своих корреспондентов и репортеров для начала покинуть Москву. Такое решение приняла и Frankfurter Allgemeine Zeitung", - сообщил Колер.

Напомним, что ранее прекратили работу в России ведущие немецкие телеканалы ARD и ZDF, радиостанция Deutschlandradio, американская телекомпания CNN, агентство Bloomberg и другие зарубежные СМИ.