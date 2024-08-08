О нас

Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро

Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро Правительство Армении одобрило кредитное соглашение, подписанное с Французским агентством развития, согласно которому стране будет предоставлен кредит в размере 75 млн евро.
В регионе
8 августа 2024 г. 14:27
Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро

Правительство Армении одобрило кредитное соглашение, подписанное с Французским агентством развития, согласно которому стране будет предоставлен кредит в размере 75 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр финансов Ваге Оганнисян, который представил проект на заседании правительства.

"Программа состоит из трех основных компонентов: совершенствование системы управления государственными финансами, укрепление основы выпуска и управления государственными ценными бумагами и инфраструктуры денежных рынков, разработка новых инструментов финансирования предпринимательской деятельности и обеспечение более прозрачного управления”, - сказал он.

По его словам, в рамках упомянутых компонентов определены такие направления реформ, как повышение эффективности бюджетного планирования, управление рисками, разработка политики "зеленой" экономики, расширение использования "зеленых" финансовых инструментов и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa İnkişaf Agentliyi Ermənistana 75 milyon avro kredit ayıracaq
Версия на английском языке Armenia secures substantial financial support from France

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi