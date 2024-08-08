Французское агентство развития предоставит Армении кредит в размере 75 млн евро

Правительство Армении одобрило кредитное соглашение, подписанное с Французским агентством развития, согласно которому стране будет предоставлен кредит в размере 75 млн евро.

Правительство Армении одобрило кредитное соглашение, подписанное с Французским агентством развития, согласно которому стране будет предоставлен кредит в размере 75 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр финансов Ваге Оганнисян, который представил проект на заседании правительства.

"Программа состоит из трех основных компонентов: совершенствование системы управления государственными финансами, укрепление основы выпуска и управления государственными ценными бумагами и инфраструктуры денежных рынков, разработка новых инструментов финансирования предпринимательской деятельности и обеспечение более прозрачного управления”, - сказал он.

По его словам, в рамках упомянутых компонентов определены такие направления реформ, как повышение эффективности бюджетного планирования, управление рисками, разработка политики "зеленой" экономики, расширение использования "зеленых" финансовых инструментов и т.д.