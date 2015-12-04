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    Французский сенат отклонил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "армянского геноцида"

    Сенат направил законопроект подкомиссии

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Французский сенат отклонил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "армянского геноцида".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Сенат направил законопроект подкомиссии.

    Проект в связи с применением данного наказания не был принят и Конституционной комиссией Франции и Европейским судом по правам человека. 

    В сообщении говорится, что историческое событие может быть признано "геноцидом" на основании решения международного суда.

    В упомянутом законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет или штраф в размере 45 тыс. евро для лиц, отрицающих "армянский геноцид". 

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