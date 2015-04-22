​Французский историк: Ознакомиться с армянскими архивами в США и во Франции нам не разрешают

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Когда хочешь ознакомиться с армянскими архивами в США и во Франции, либо заявляют о невозможности этого, либо оставляют вопрос без ответа".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил французский аналитик Центра евразийских исследований, историк Максим Гауин.

"Турция сделала все возможное для нормализации связей с Арменией. Теперь Армения должна сделать что-то и принять определенные шаги. Однако, думаю, что Армения не хочет нормализации отношений, так как президент Серж Саргсян постоянно выступает с территориальными претензиями. Это вопрос стал для Армении вопросом существования", - заявил историк.

М.Гауин, являющийся выпускником Сорбоннского университета Франции, отмечает о необходимости расследования событий 1915 года на академическом уровне: "Когда хочешь ознакомиться с армянскими архивами в США и во Франции, либо заявляют о невозможности этого, либо оставляют вопрос без ответа. В турецких архивах с подобной проблемой не сталкиваешься. Ознакомиться с турецким архивом можно в любое время".

По словам М.Гауина, события трагичны как для мусульман, так и для христиан: "Но если связывать их с "геноцидом", продвинуться вперед не удастся. Каждый знает, что у истоков событий стоят такие великие державы, как Россия".