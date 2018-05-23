Французский эксперт: Соцсети сыграли важную роль в бархатной революции в Армении

Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/ «Революция» в Армении произошла не в одном месте, а охватила всю нацию.
Как передает корреспондент Report, об этом заявил президент Института перспектив и безопасности в Европе Эмманюэль Дюпои на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели «Эволюция доверия в обществе: Как управлять им в обществе в современном мире?»
«Впервые в Армении революция была сфокусирована не на одном беспокоящем вопросе, не в одном месте, она охватила всю нацию», - заявил Э.Дюпои.
По его словам, социальные сети сыграли важную роль в становлении «бархатной революции» в Армении.
«Все знали напрямую, что здесь происходит, потому Россия не смогла изменить ход событий», - подчеркнул он.
Tural AsadiАвтор новости