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    Французский эксперт: Соцсети сыграли важную роль в бархатной революции в Армении

    © Reuters

    Алматы. 23 мая. REPORT.AZ/  «Революция» в Армении произошла не в одном месте, а охватила всю нацию.

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил президент Института перспектив и безопасности в Европе Эмманюэль Дюпои на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели «Эволюция доверия в обществе: Как управлять им в обществе в современном мире?»

    «Впервые в Армении революция была сфокусирована не на одном беспокоящем вопросе, не в одном месте, она охватила всю нацию», - заявил Э.Дюпои.

    По его словам, социальные сети сыграли важную роль в становлении «бархатной революции» в Армении.

    «Все знали напрямую, что здесь происходит, потому Россия не смогла изменить ход событий», - подчеркнул он.

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