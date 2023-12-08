Французский эксперт: Париж использует Ереван для укрепления своих позиций в регионе

Президент французского Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи считает, что официальный Париж использует Армению для укрепления своих позиций в регионе.

Президент французского Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи считает, что официальный Париж использует Армению для укрепления своих позиций в регионе.

Дюпюи заявил европейскому бюро Report, что военная поддержка Еревана со стороны официального Парижа не означает, что он перешел на сторону Армении.

"Это не должно расцениваться как антиазербайджанская позиция. Елисейский дворец стремится укрепить сферу своего влияния на Кавказе. Военная поддержка Армении является частью плана Франции по укреплению своих позиций в этом регионе. Франция, используя Армению, пытается укрепить свои позиции на Южном Кавказе по отношению к России и Турции", - отметил он.

Эксперт также отметил военную мощь азербайджанской армии: "Франция не может нарушить стратегический баланс, оказывая военную помощь Армении. Напротив, военная мощь Азербайджана намного превосходит военную мощь Еревана. Баку благодаря своей военной мощи смог одержать победу над Ереваном. Это означает, что Париж, оказывая вооруженную помощь армянам, не нарушает стратегического баланса".