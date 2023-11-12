Французская военная техника направляется в Армению через Грузию

В эти минуты французская военная техника направляется в Армению через Грузию!

В эти минуты французская военная техника направляется в Армению через Грузию.

Как передает Report, об этом сообщает Caliber со ссылкой на достоверные источники.

Так, в эти часы военная техника, отправленная Францией для Армении, движется через Грузию в сторону армянской границы.

В частности, этой ночью в грузинском порту Поти были отгружены предназаченные для ВС Армении французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Также были отправлены и комплектующие для Bastion - отправителем является французская компания ARQUUS.

Отметим, что Грузия долгое время отказывалась от транзита французского вооружения в Армению, но сейчас, видимо, официальный Тбилиси дал добро.

