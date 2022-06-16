Французская сеть L'Occitane продала российские магазины

У юридического лица косметической сети L'Occitane изменился состав учредителей.

У юридического лица косметической сети L'Occitane изменился состав учредителей.

Как передает Report, вместо зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International S.A. российским ООО "Л'Окситан Рус" теперь владеют его гендиректор Ростислав Коваленко (31%) и топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов (все по 23%).

Доли новых собственников компании находятся в залоге у L'Occitane International.

В апреле 2022 года французский бренд L'Occitane объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж на территории России. 21 мая стало известно о том, что магазины косметики открылись в российских торговых центрах под вывесками "Л'Окситан". Теперь название марки пишется кириллицей.

До этого косметический бренд L'Occitane заявил о закрытии магазинов в России.