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Французская Safran планирует совместно с Арменией производить оружие

Французская Safran планирует совместно с Арменией производить оружие Французская компания Safran Group планирует начать совместное производство оружия и комплектующих с Арменией.
В регионе
31 января 2024 г. 16:44
Французская Safran планирует совместно с Арменией производить оружие

Французская компания Safran Group планирует начать совместное производство оружия и комплектующих с Арменией.

Как передает Report, об этом сообщают ряд СМИ.

Эта компания производит комплектующие для авиации. Она образовалась в 2005 году в результате слияния производителя авиационных и ракетных двигателей и аэрокосмических компонентов Snecma и производителя электроники SAGEM.

Подразделения Safran Group также выпускают современные мультиспектральные бинокли, лазерные дальномеры, а также БПЛА Patroller MALE.

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Версия на английском языке French Safran plans to produce weapons jointly with Armenia
Версия на азербайджанском языке Fransa şirkəti Ermənistanla birgə silah istehsal etməyi planlaşdırır

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