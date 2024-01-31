Французская Safran планирует совместно с Арменией производить оружие

Французская компания Safran Group планирует начать совместное производство оружия и комплектующих с Арменией.

Французская компания Safran Group планирует начать совместное производство оружия и комплектующих с Арменией.

Как передает Report, об этом сообщают ряд СМИ.



Эта компания производит комплектующие для авиации. Она образовалась в 2005 году в результате слияния производителя авиационных и ракетных двигателей и аэрокосмических компонентов Snecma и производителя электроники SAGEM.

Подразделения Safran Group также выпускают современные мультиспектральные бинокли, лазерные дальномеры, а также БПЛА Patroller MALE.