Французская Safran планирует совместно с Арменией производить оружие

Французская компания Safran Group планирует начать совместное производство оружия и комплектующих с Арменией.
Как передает Report, об этом сообщают ряд СМИ.
Эта компания производит комплектующие для авиации. Она образовалась в 2005 году в результате слияния производителя авиационных и ракетных двигателей и аэрокосмических компонентов Snecma и производителя электроники SAGEM.
Подразделения Safran Group также выпускают современные мультиспектральные бинокли, лазерные дальномеры, а также БПЛА Patroller MALE.