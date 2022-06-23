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Франция заявила о высылке своего дипломата из России

Франция заявила о высылке своего дипломата из России МИД РФ уведомил внешнеполитическое ведомство Франции о том, что один из сотрудников французского посольства должен покинуть страну.
В регионе
23 июня 2022 г. 17:57
Франция заявила о высылке своего дипломата из России

МИД РФ уведомил внешнеполитическое ведомство Франции о том, что один из сотрудников французского посольства должен покинуть страну.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Франции.

Агентство отмечает, что речь идет об атташе по культуре при посольстве, но не уточняет, о ком именно: во французской дипмиссии действуют атташе по культуре в сфере кино, книг, визуальной культуры и так далее.

В ведомстве рассказали, что об этом уведомили французского посла в Москве Пьера Леви: "Мы сожалеем об этом несправедливом решении", — заявил он журналистам.

Еще в середине мая МИД России объявил персонами нон грата 34 французских дипломата. Их обязали покинуть российскую территорию в течение двух недель после того, как на такой шаг пошли в Париже. 4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать 41 сотрудника посольства России в столице. Причиной стали сообщения о массовой гибели людей в украинской Буче, в причастности к чему обвинили Россию.

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