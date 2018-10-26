Франция выслала иранского дипломата из-за дела о подготовке теракта

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Франция выслала иранского дипломата в связи с попыткой организовать теракт на конференции под Парижем.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Бельгийские правоохранительные органы в июле сообщили, что предотвратили возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме.

Главы МВД, МИД и министерства экономики Франции 2 октября выступили с совместным заявлением, в котором говорится о решении заморозить активы двух иранцев: Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама, а также дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французском городе Вильпент.

По данным пяти дипломатических источников агентства, в начале октября французские власти также выслали иранского дипломата, однако огласке это решение не предавалось. Два источника уточнили, что речь идет об агенте иранской службы разведки. Собеседники агентства подчеркнули, что высылка сотрудника иранской дипмиссии в Париже напрямую связана с подготовкой теракта в Вильпенте.