О нас
Аудио новости

Франция, Турция и Греция проведут гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция, Турция и Греция проведут гуманитарную операцию в Мариуполе Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя.
В регионе
27 марта 2022 г. 05:16
Франция, Турция и Греция проведут гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По данной причине Франция решила запустить исключительную гуманитарную операцию, которую важно согласовать с президентом Путиным. Это совместная с Турцией и Грецией операция, чтобы эвакуировать тех, кто хочет покинуть Мариуполь.

По словам президента Франции, в Мариуполе, где проживало 400 тысяч человек, остается более 150 тысяч мирных жителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa, Türkiyə və Yunanıstanın Ukraynada birgə humanitar əməliyyat keçirəcəklər”

Самое важное

Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
26 марта 2022 г. 23:29
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
26 марта 2022 г. 23:22
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
26 марта 2022 г. 03:15
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi