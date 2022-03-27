Франция, Турция и Греция проведут гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя.

Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По данной причине Франция решила запустить исключительную гуманитарную операцию, которую важно согласовать с президентом Путиным. Это совместная с Турцией и Грецией операция, чтобы эвакуировать тех, кто хочет покинуть Мариуполь.

По словам президента Франции, в Мариуполе, где проживало 400 тысяч человек, остается более 150 тысяч мирных жителей.