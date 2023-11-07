О нас

Франция сорвала участие делегации РФ в сессии Генконференции ЮНЕСКО

Франция сорвала участие делегации РФ в сессии Генконференции ЮНЕСКО Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации.
В регионе
7 ноября 2023 г. 22:34
Франция сорвала участие делегации РФ в сессии Генконференции ЮНЕСКО

Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО", - указала М.Захарова.

Дипломат указала, что такие действия обрели системный характер.

Отмечается, что в заседаниях сессии Генконференции организации должны были принять участие заместитель главы делегации, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, а также сотрудник комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающий, в том числе за вопросы коммуникации и информации.

"Россия призывает гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле принять меры по обеспечению Францией своих обязательств в организации", - подчеркнула Мария Захарова.

Отметим, что Генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже открылась 7 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa Rusiya nümayəndə heyətinin UNESCO-nun sessiyasında iştirakına mane olub

Другие новости из категории

Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем
Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем
7 ноября 2023 г. 23:14
Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ
Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ
7 ноября 2023 г. 21:40
Турецкие ВВС уничтожили 12 объектов базирования террористов РКК в Северном Ираке
Турецкие ВВС уничтожили 12 объектов базирования террористов РКК в Северном Ираке
7 ноября 2023 г. 21:12
Скончался постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО
Скончался постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО
7 ноября 2023 г. 20:12
Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета
Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета
7 ноября 2023 г. 19:24
СМИ: Глава политбюро ХАМАС Хания прибыл в Турцию
СМИ: Глава политбюро ХАМАС Хания прибыл в Турцию
7 ноября 2023 г. 18:41
ФСБ РФ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана
ФСБ РФ подтвердила задержание замминистра МВД Дагестана
7 ноября 2023 г. 17:56
В грузинском представительстве SOCAR отметили День Победы
ФотоВ грузинском представительстве SOCAR отметили День Победы
7 ноября 2023 г. 16:30
В Киеве прошло мероприятие, посвященное роли города Шуша в украинско-азербайджанском диалоге 
В Киеве прошло мероприятие, посвященное роли города Шуша в украинско-азербайджанском диалоге 
7 ноября 2023 г. 16:19
В Грузии начато уголовное дело по присвоению госсредств на сумму $870 тыс.
В Грузии начато уголовное дело по присвоению госсредств на сумму $870 тыс.
7 ноября 2023 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi