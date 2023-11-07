Франция сорвала участие делегации РФ в сессии Генконференции ЮНЕСКО

Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации.

Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы представителям делегации.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО", - указала М.Захарова.

Дипломат указала, что такие действия обрели системный характер.

Отмечается, что в заседаниях сессии Генконференции организации должны были принять участие заместитель главы делегации, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, а также сотрудник комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, отвечающий, в том числе за вопросы коммуникации и информации.

"Россия призывает гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле принять меры по обеспечению Францией своих обязательств в организации", - подчеркнула Мария Захарова.

Отметим, что Генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже открылась 7 ноября.