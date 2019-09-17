Фарид Шафиев: Франция, Россия и США не допустят в Минскую группу нового сопредседателя - ИНТЕРВЬЮ

"Американо-китайская торговая война может создать угрозу для Азербайджана"

Интервью грузинскому бюро Report председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева:

- Фарид муаллим, завершилось ли формирование возглавляемого Вами нового центра?

- Нет, этот процесс пока не завершен. Центр был основан в феврале, но бюджет и штатное расписание утвердили лишь в июле. В августе нам было выделено финансирование, после чего удалось решить ряд организационных и административных вопросов. В настоящее время мы работаем над официальным сайтом центра. Надеюсь, в сентябре работа над сайтом будет завершена. Остался ряд моментов. Некоторые наши сотрудники и даже здание числятся за Центром стратегических исследований. Формально, Центр новый, но мы учитываем и применяем опыт некоторых мозговых центров, в том числе Центра стратегических исследований.

К примеру, Центр стратегических исследований выпускал журнал "Caucasus International". Так вот издание этого журнала будет продолжено. На наш взгляд, Центр анализа международных отношений должен определить новые рамки и расширить свою деятельность. Однако для этого необходимо время.

Иным важным аспектом является повышение авторитета центра на международной арене, признание и принятие организации, как бренда. Также для нас важно признание позиции центра мозговыми центрами Европы, США, России и других стран. Возможно, на это потребуется год. Спустя год надо, чтобы центр был узнаваем при одном упоминании его названия. Мы уже приступили к этой работе. Первый свой визит на посту председателя я совершил в Грузию. До этого я бывал в Казахстане, Швейцарии и других странах.

- Ожидалось, что новые власти Армении, в отличие от предшествующих, займут более конструктивную позицию в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию, но этого не произошло. Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучивает заявления, подрывающие переговорный процесс. В чем по-Вашему кроется причина этого?

- К сожалению, последние события говорят о том, что новые власти Армении опасаются мира. Этим и продиктовано желание подорвать переговорный процесс неконструктивными и радикальными заявлениями. Мы должны проявить сдержанность. Нам говорят, с момента возникновения конфликта минуло 30 лет и прочее. Да, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт весьма сложен. Решить его нелегко. Вокруг региона и, в частности, Азербайджана сложилась непростая геополитическая обстановка, поэтому мы должны действовать продуманно и хладнокровно. Азербайджанская армия сильна и апрельские события 2016 года доказали, что наша армия способна освободить оккупированные земли. Но конфликт не решить одной только силой.

Схожие ситуации есть во всем мире. Скажем, могущественный Китай не может решить тайваньский вопрос. Если бы вопрос состоял только в силовом превосходстве, Китай решил бы его за неделю. Так же обстоят дела и у нас. Все должно быть направлено на укрепление авторитета нашего государства на мировой арене - и наша дипломатия, и деятельность наших мозговых центров, работа на международной арене, в том числе спортивные и культурные мероприятия. Мы верим, что сложится ситуация, благоприятствующая решению нагорно-карабахского конфликта.

Что касается последних заявлений Никола Пашиняна, то, скорее всего, они согласуются с внутренней политикой Армении. Как известно, Пашинян у власти около года. Он посулил армянскому народу реформы. Выступив в Ханкенди, дал пустые обещания добиться пятикратного роста экономики Армении. Однако положение дел в Армении, наоборот, усугубилось, страна на пороге серьезных потрясений. Как известно, в Армении действует так называемый "карабахский клан". Если раньше Пашинян стремился предстать в образе реформатора, то теперь он хочет казаться воинствующим политиком.

- Деятельность Минской группы ОБСЕ так и не принесла результатов. Как на Ваш взгляд, возможно ли увеличение числа сопредседателей, в частности, привлечение к переговорному процессу Турции и Германии?

- Не верится, что Франция, Россия и США допустят в Минскую группу новых сопредседателей. К сожалению, Минская группа не отреагировала на слова Пашиняна. Однако МИД России выступил с заявлением по поводу высказываний армянского премьера о принадлежности Карабаха Армении. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем переговоров. Мандат Минской группы состоит в определении статуса Нагорного Карабаха путем переговоров. Косвенно Россия не приняла слов Пашиняна, хочется верить, что этой же позиции будут придерживаться и другие посредники.

Минская группа очень пассивна, возможно, это исходит из геополитической ситуации. К примеру, у США напряженные отношения с Ираном и Китаем. Непростая обстановка во Франции и России. То есть страны-сопредседатели заняты решением своих насущных проблем. Видимо, поэтому и не уделяют должного внимания карабахской проблематике.

- Как по-Вашему, откуда, кроме Армении, может исходить опасность для Азербайджана?

- Как неоднократно отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наше государство проводит внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Наша политика направлена на укрепление экономических, политических и культурных связей с Россией, Ираном, Грузией, Туркменистаном, Казахстаном и другими соседними государствами. У нас нет серьезных проблем с ними. Да, периодически возникают разного рода трудности, но, в целом, отношения с соседями развиваются.

За последние 2-3 года геополитическая обстановка в мире резко обострилась. Взять хотя бы отношения между США и Ираном. Правда, после ухода с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона наблюдаются позитивные тенденции. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность разгорания нового конфликта в регионе, в том числе вокруг Ирана. Такие конфликты порождают поток беженцев и целый ряд гуманитарных проблем. К этому следует быть готовыми. Помимо нагорно-карабахского конфликта, угроза для Азербайджана исходит из ухудшения геополитической, в том числе геоэкономической ситуации. К примеру, торговая война между США и Китаем может привести к снижению цен на энергоресурсы, что, разумеется, скажется на экономике Азербайджана.