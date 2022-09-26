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Франция призвала к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном

Франция призвала к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном Франция призывает к разрядке напряженности и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
26 сентября 2022 г. 21:23
Франция призвала к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном

Франция призывает к разрядке напряженности и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Париже.

"Париж убежден, что применение силы не может стать решением проблемы ни для одной из сторон и что диалог должен быть возобновлен без промедления", - отметил он, указав, что все вопросы должны решаться только путем переговоров.

"Я призываю к восстановлению спокойствия и возобновлению переговоров", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Макрон сообщил, что на встрече с Пашиняном намерен обсудить "укрепление режима прекращения огня, чтобы избежать новой эскалации". "Мы также обменяемся мнениями по ряду вопросов с тем, чтобы понять, как Франция вместе с Евросоюзом и другими великими державами, участвующими в урегулировании, могла бы содействовать достижению прочного мира", - отметил французский лидер. "Также рассчитываем обсудить возможности нормализации отношений между Арменией и Турцией. Это сложная, но необходимая тема", - подчеркнул Макрон.

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