Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ

Франция, Польша и Германия планируют создать специальную миссию для обучения украинских военных в Европе.

Франция, Польша и Германия планируют создать специальную миссию для обучения украинских военных в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

"Ключевой была и остается твердая и единственная реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против России и оказывающих поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Министры Франции, Польши и Германии считают, что военную помощь для Украины нужно продлить в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о предоставлении вооружения, но и о создании миссия по обучению военных в Европе.