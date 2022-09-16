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Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ

Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ Франция, Польша и Германия планируют создать специальную миссию для обучения украинских военных в Европе.
В регионе
16 сентября 2022 г. 17:32
Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ

Франция, Польша и Германия планируют создать специальную миссию для обучения украинских военных в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

"Ключевой была и остается твердая и единственная реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против России и оказывающих поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Министры Франции, Польши и Германии считают, что военную помощь для Украины нужно продлить в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о предоставлении вооружения, но и о создании миссия по обучению военных в Европе.

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Версия на английском языке France, Poland and Germany agree to create mission to train Ukraine's Armed Forces

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