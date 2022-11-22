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Франция отказалась экстрадировать экс-губернатора в Армению

Франция отказалась экстрадировать экс-губернатора в Армению Франция отказалась экстрадировать бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна.
В регионе
22 ноября 2022 г. 11:21
Франция отказалась экстрадировать экс-губернатора в Армению

Франция отказалась экстрадировать бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения в Генпрокуратуре Армении.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции. В Париж было направлено ходатайство о его выдаче.

В конце октября МИД Франции через армянское внешнеполитическое ведомство уведомил армянские правоохранительные органы о том, что 29 июня французские судебные органы дали отрицательное заключение на обращение со стороны Еревана.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Армении хочет конфисковать у экс-губернатора и связанных с ним лиц около 19,1 млрд драмов (более 47 млн долларов). Хачатряну было предъявлено обвинение в 2019 году, его объявили в розыск. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу, в результате чего государству нанесен значительный ущерб.

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Версия на азербайджанском языке Fransa keçmiş qubernatorun Ermənistana ekstradisiyasından imtina edib

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