Франция и Литва едут 24 апреля в Ереван, Бельгия и Люксембург раздумывают

В преддверие 24 апреля армяне по всему миру вновь пытаются привлечь внимание международной общественности к так называемому "геноциду армян"

В преддверие 24 апреля армяне по всему миру вновь пытаются привлечь внимание международной общественности к так называемому "геноциду армян".

Как передает Report со ссылкой на Caliber.Az , несмотря на активную деятельность армянских и антитурецких лоббистов, интерес к столь "памятной дате" в мире снижается. Ведь речь идет о событиях более чем 100-летней давности, и сегодня, в период пандемии COVID-19, у государств есть куда более насущные и неотложные задачи, чем участие в поминках с сомнительным историческим бэкграундом. На этом фоне все меньше чиновников и политиков высшего ранга соглашаются на просьбы Армении посетить публичные мероприятия, связанные с "геноцидом".

Сайту из собственных эксклюзивных источников стало известно, что ранее свое участие в мероприятиях 24 апреля в Ереване подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Однако, затем, сославшись на ухудшение ситуации, связанной с COVID-19, он отказался от этой затеи. Пока еще рассматривают возможность посещения Еревана по данному поводу представители Люксембурга и Бельгии.

Напомним, что в результате недавнего коррупционного скандала с позором в отставку ушел главный лоббист Армении Франк Энгель, теперь уже экс-лидер Христианско-социальной народной партии Люксембурга. По нашей информации, предварительное согласие посетить Ереван дали председатель Сената Франции и замминистра ИД Литвы. Таким образом, Париж, командируя в Ереван фактически второе (по конституционной иерархии лицо) государства, продолжает успешно дискредитировать свое сопредседательство в рамках МГ ОБСЕ.

А вот чего добивается Вильнюс, чей президент занял явно проармянскую позицию в вопросе «геноцида», остается загадкой. Однако, примечательно, что Литва посылает в Ереван замминистра - а это уже свидетельствует о том, что армянский вопрос для литовцев также не в приоритете.

Нельзя исключать и того, что возросшая роль Турции, Азербайджана и всего тюркского мира, с которым желают выстраивать эффективное сотрудничество все большее число стран, вносит свои коррективы в политические реалии, и тема "геноцида" теряет былую востребованность на международной арене. С другой стороны, наблюдаемый сегодня хаос в системе госуправления Армении также не способствует успешному лоббизму зарубежом.