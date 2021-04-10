Франция и Литва едут 24 апреля в Ереван, Бельгия и Люксембург раздумывают

В преддверие 24 апреля армяне по всему миру вновь пытаются привлечь внимание международной общественности к так называемому "геноциду армян".
Как передает Report со ссылкой на
Напомним, что в результате недавнего коррупционного скандала с позором в отставку ушел главный лоббист Армении Франк Энгель, теперь уже экс-лидер Христианско-социальной народной партии Люксембурга. По нашей информации, предварительное согласие посетить Ереван дали председатель Сената Франции и замминистра ИД Литвы. Таким образом, Париж, командируя в Ереван фактически второе (по конституционной иерархии лицо) государства, продолжает успешно дискредитировать свое сопредседательство в рамках МГ ОБСЕ.
А вот чего добивается Вильнюс, чей президент занял явно проармянскую позицию в вопросе «геноцида», остается загадкой. Однако, примечательно, что Литва посылает в Ереван замминистра - а это уже свидетельствует о том, что армянский вопрос для литовцев также не в приоритете.
Нельзя исключать и того, что возросшая роль Турции, Азербайджана и всего тюркского мира, с которым желают выстраивать эффективное сотрудничество все большее число стран, вносит свои коррективы в политические реалии, и тема "геноцида" теряет былую востребованность на международной арене. С другой стороны, наблюдаемый сегодня хаос в системе госуправления Армении также не способствует успешному лоббизму зарубежом.