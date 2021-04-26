Фракция Пашиняна выдвинула его на пост премьера Армении для проведения досрочных выборов

Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне

Правящая фракция "Мой шаг" сегодня выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы армянского кабмина, однако 3 мая на специальном заседании парламента не станет голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба фракции.

"Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - отмечается в заявлении.

Напомним, вопрос избрания нового премьер-министра Армении после отставки главы армянского кабмина Никола Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента.