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Фракция "Армения" предоставит 28 подписей для запуска процесса импичмента премьеру

Фракция "Армения" предоставит 28 подписей для запуска процесса импичмента премьеру Оппозиционная парламентская фракция "Айастан" заявила о готовности обеспечить подписи недостающих 28 депутатов в разумные сроки для инициирования процесса импичмента премьеру Армении Николу Пашиняну.
В регионе
9 июня 2025 г. 15:30
Фракция Армения предоставит 28 подписей для запуска процесса импичмента премьеру

Оппозиционная парламентская фракция "Айастан" заявила о готовности обеспечить подписи недостающих 28 депутатов в разумные сроки для инициирования процесса импичмента премьеру Армении Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсетях депутат Кристине Варданян.

"Мы готовы к обсуждениям с нашими коллегами из фракции "Честь имею", - написала она.

В состав двух оппозиционных фракций входят 34 депутата. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру на пост премьер-министра. Заявка может обсуждаться при наличии 36 подписей. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Ранее оппозиционная фракция "Честь имею" выдвинула кандидатуру главы общины Масиса Давида Амбарцумяна на пост премьера страны. Но двое из четырех независимых депутатов уже заявили, что против данного кандидата.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan" fraksiyası Paşinyana qarşı impiçment prosesinin başlanması üçün 28 imza təqdim edəcək

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