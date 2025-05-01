FPV-дроны ВСУ атаковали рынок в Алёшках, семь человек погибли, более 20 ранены

ВС Украины при помощи FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алёшках Херсонской области, в результате его семь человек погибли, свыше 20 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава контролируемой Россией части региона Владимир Сальдо.
"Около 09:30 мск в Алёшках в районе центрального рынка ВСУ нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены", - отметил он.
Подробности произошедшего уточняются. На месте работают все экстренные службы.