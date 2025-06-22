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Fox News: Ядерные амбиции Ирана официально мертвы

Fox News: Ядерные амбиции Ирана официально мертвы США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана.
В регионе
22 июня 2025 г. 05:16
Fox News: Ядерные амбиции Ирана официально мертвы

США использовали противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk при нанесении ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно его данным, на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2, хотя ранее предполагалось, что хватит двух. Телеканал утверждает, что "иранские ядерные амбиции официально мертвы".

Помимо Фордо, были атакованы два других ядерных объекта - в Исфахане и Натанзе. По информации Fox News, по ним было выпущено около 30 ракет Tomahawk с подводных лодок, находившихся примерно в 640 км от целей.

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Версия на азербайджанском языке Fox News: İranın nüvə ambisiyaları rəsmən ölüb

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