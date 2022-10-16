Fox News: США будут вынуждены сократить поставки оружия Киеву

США в скором времени будут вынуждены изменить политический курс по Украине и сократить поставки вооружения из-за истощения запасов.

США в скором времени будут вынуждены изменить политический курс по Украине и сократить поставки вооружения из-за истощения запасов.

Как передает Report, об этом сообщил в беседе с Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

По его словам, он проанализировал сведения об оставшихся запасах оружия у Вашингтона и промышленных мощностях США, а также получил данные источника в администрации президента Джо Байдена.

Все указывает, как подчеркнул Канчиан, на то, что склады пустеют, а установок HIMARS, Javelin и гаубиц M777 у США становится все меньше. Истощение запасов приведет к тому, что Вашингтон будет вынужден начать экспортировать менее качественные виды вооружения или вовсе замедлит поставки Киеву.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", - заявил он.