Фоторепортаж из регулярно подвергаемого обстрелам Бахмутского района

Село Марково под находящемся под контролем российской армии Бахмутом регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

Село Марково, находящееся в Донецкой области Украины регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Это село расположено напротив Бахмута, который находится под оккупацией российской армии.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж из этого села.

Бои в этом селе и его окрестностях, административно входящих в Бахмутский район, в направлении близлежащий Авдеевки, сейчас фактически решают судьбу Донбасса. Это может стать переломным моментом в войне в Украине.

Житель села Александр Кугач рассказал, что они живут под градом снарядов: "Этой ночью под обстрел попал соседский дом, гараж полностью разрушен, автомобиль изрешечен осколками. Моя машина в таком же состоянии".

Жительница села Любовь Ковач рассказала, что удары наносились с 01:00 ночи до 06:00 утра: "Все это время я, мой муж и свекровь укрывались в коридоре. Первый удар был нанесен по ванной комнате. Нам с трудом удалось выбраться. Муж был ранен, и мы перебрались в соседский дом. Затем по нашему дому были нанесены еще два удара. Хорошо, что мы вовремя его покинули, иначе нас уже не было бы в живых".