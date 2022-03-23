Фоторепортаж из осажденного Мариуполя

Окруженный с 3 марта российскими войсками украинский город Мариуполь переживает гуманитарный кризис. В результате 20-дневной блокады в городе погибло до 2 500 человек.

Окруженный с 3 марта российскими войсками украинский город Мариуполь переживает гуманитарный кризис. В результате 20-дневной блокады в городе погибло до 2 500 человек.

В Мариуполе в осаде остается и группа азербайджанцев, некоторых из них удалось вывести из города.

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) по Мариуполю Афаг Гамидова сообщила, что существует необходимость в эвакуации наших соотечественников, которые не могут покинуть город.

Восточноевропейское бюро Report запечатлело человеческие трагедии в портовом городе. Представляем фоторепортаж из Мариуполя.