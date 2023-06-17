Фоторепортаж из Киевской области, подвергшейся атаке баллистических ракет

Российские войска вновь нанесли авиаудары по Украине. На этот раз было использовано еще больше баллистических ракет.
Во время атаки в Киевской области было разрушено много жилых домов, есть раненые.
Как сообщил восточноевропейскому бюро Report пресс-секретарь командования ВВС Украины Юрий Игнат, за прошедшие сутки было нейтрализовано 6 российских ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Глава Петровской административной единицы, которая понесла наибольший ущерб в Киевской области и включает 4 населенных пункта, Радион Старинки сообщил, что в одном поселке разрушено более 30 домов, что составляет половину населенного пункта: "Сегодняшняя трагедия произошла в поселке Старый Петровский. В результате ракетного обстрела было повреждено 33 дома, 3 из них были полностью разрушены. По последней информации, трое взрослых и один ребенок получили ранения."
Представляем фоторепортаж восточно-европейского бюро Report из населенных пунктов, подвергшихся баллистическому обстрелу.