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Фоторепортаж из Киевской области, подвергшейся атаке баллистических ракет

Фоторепортаж из Киевской области, подвергшейся атаке баллистических ракет Российские войска вновь нанесли авиаудары по Украине. На этот раз было использовано еще больше баллистических ракет.
В регионе
17 июня 2023 г. 12:49
Фоторепортаж из Киевской области, подвергшейся атаке баллистических ракет

Российские войска вновь нанесли авиаудары по Украине. На этот раз было использовано еще больше баллистических ракет.

Во время атаки в Киевской области было разрушено много жилых домов, есть раненые.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report пресс-секретарь командования ВВС Украины Юрий Игнат, за прошедшие сутки было нейтрализовано 6 российских ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр" и 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Глава Петровской административной единицы, которая понесла наибольший ущерб в Киевской области и включает 4 населенных пункта, Радион Старинки сообщил, что в одном поселке разрушено более 30 домов, что составляет половину населенного пункта: "Сегодняшняя трагедия произошла в поселке Старый Петровский. В результате ракетного обстрела было повреждено 33 дома, 3 из них были полностью разрушены. По последней информации, трое взрослых и один ребенок получили ранения."

Представляем фоторепортаж восточно-европейского бюро Report из населенных пунктов, подвергшихся баллистическому обстрелу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBallistik hücuma məruz qalan Kiyev vilayətindən - FOTOREPORTAJ

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