​Формат протестов в Тбилиси будет изменен

Формат акции протестов в Тбилиси будет изменен. Об этом, перед зданием парламента, заявил один из организаторов акции протеста Шота Дигмелашвили, передает местное бюро Report.

По его словам, на следующей неделе перед парламентом пройдут различные мероприятия. “Будут прочитаны стихи, пройдут дискуссии и будут демонстрироваться фильмы. Мы сделаем это место постоянным деловым местом. Различные небольшие компании перенесут сюда некоторые из своих отделов “.

Организатор сообщил, что 4 июля перед зданием парламента состоится большая концертная программа, а 6 июля запланирован масштабный марш.