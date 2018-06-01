Foreign Policy: Россия управляет внутренними процессами в США посредством армянского лобби

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Россия вмешивалась во внутренние дела и выборы в США посредством армянского лобби.

Как передает Report, об этом говорится в статье Рауля Лоуэри Контрерас, опубликованной в Foreign Policy.

"Самый странный треугольник, связывающий вмешательство России во внутренние дела США - это армянское лобби, в частности, армяно-американское лобби, работающее с этническими армянами из России и Армении для достижения целей, поставленных Путиным", - говорится в статье.

Автор также напомнил, что в свое время российское правительство в очередной раз доверило и передало свою антиамериканскую пропаганду армянским лоббистам.

"Одним из самых больших признаков этого было назначение Кремлем молодого армянского журналиста с юга России, относительно неясной Маргариты Симонян на пост главы медиаимперии Russia Today (RT) и российского телевизионного эксперта, экс-советника президента Ельцина, все еще говорящего по-русски с тяжелым армянским акцентом Андраника Миграняна на пост главы нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества", - отмечает Foreign Policy.

Автор напоминает, что ряд СМИ неоднократно указывали, что армянское правительство не тратит ни копейки на услуги лоббирования в Вашингтоне, так как не нуждается в этом. Сегодня армянская община в США, сосредоточенная в основном в Калифорнии, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси и в Нью-Йорке, продвигает интересы Армении через финансовые инвестиции и свое влияние на Капитолийском холме. По его мнению, на сегодняшний день армянское лобби в США превосходит по силе и влиянию только израильское и индийское лобби.

Foreign Policy утверждает, что армянское лобби в США сегодня тесно сотрудничает с российской пропагандой в лице Russia Today и Sputnik, которые имеют свои представительства и офисы в США.

По словам автора, российское телевидение полно армянских экспертов и "кремленологов", которые приветствуют политику Владимира Путина - Армена Кеосаян, Роман Бабаян, Геворг Мирзаян, Семен Багдасаров и Сергей Кургинян, а также этнические армяне - медиамагнаты такие как Арам Габриэлянов и Марина Геворкян. В статье отмечается, что армяно-американское лобби имеет большой армянский кокус в Конгрессе, который работает для противопоставления национальным интересам США, в частности, удаление Армении из списка Департамента внутренней безопасности при администрации Джорджа Буша в начале 2000-х годов, неведение санкций в отношении Армении за передачу оружия Ирану за убийство американских солдат в Ираке в конце 2000-х годов. До сих пор США предоставляет миллионы долларов в рамках военной помощи, несмотря на наличие российское военной базы на территории страны.

Автор считает, что Россия и Армения координируют все свои действия в США.