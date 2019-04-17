Ford в три раза сократит число дилерских центров в РФ

После закрытия заводов по сборке автомобилей в Российской Федерации, компания Ford намерена в три раза сократить и число дилерских центров по стране.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

По имеющимся данным, число торговых точек сократится со 100 всего до 30, они станут торговать коммерческими машинами Ford Transit.

При этом судьба остальных торговых центров пока остается неизвестной. Не исключено, что их передадут под другие марки.

Согласно информации, в сложившейся ситуации часть дилеров намерена требовать у компании Ford выплаты компенсаций.

Кроме того, у владельцев этих американских авто, в связи со сворачиванием компанией деятельности в РФ, могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием.