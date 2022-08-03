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Forbes: За сутки ВС Украины сбили российские ракеты на 91 млн долларов

Forbes: За сутки ВС Украины сбили российские ракеты на 91 млн долларов ВС Украины сбили семь из восьми российских крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) стоимостью 91 миллион долларов.
В регионе
3 августа 2022 г. 12:36
Forbes: За сутки ВС Украины сбили российские ракеты на 91 млн долларов

ВС Украины сбили семь из восьми российских крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) стоимостью 91 миллион долларов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Forbes.

Приводится список сбитых ракет: Х-101 - 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн, "Искандер" - 3 млн, "Оникс" - 1,25 млн, Х-22 - 1 млн, "Точка-У" - 0,3 млн.

Вчера зенитные ракетные войска уничтожили 6 ракет, и еще одну - сбил истребитель. Единственная оставшаяся ракета попала в зенитный ракетный комплекс на Львовщине.

Как ранее сообщал УНИАН, РФ на войну в Украине около 400 млн долларов в день.

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