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Forbes: с начала войны Россия потеряла военной техники на $16,5 млрд

Forbes: с начала войны Россия потеряла военной техники на $16,5 млрд За шесть месяцев войны, начатой Россией в Украине, российская сторона потеряла 12 142 единицы военной техники на сумму 16,56 миллиарда долларов без учета ракет.
В регионе
24 августа 2022 г. 18:54
Forbes: с начала войны Россия потеряла военной техники на $16,5 млрд

За шесть месяцев войны, начатой Россией в Украине, российская сторона потеряла 12 142 единицы военной техники на сумму 16,56 миллиарда долларов без учета ракет.

Как передает Report, такие подсчеты приводит украинская версия журнала Forbes.

По сведениям Генштаба ВСУ, российская армия за полгода войны лишилась 1924 танков, 234 самолетов, 199 вертолетов, 15 кораблей, 196 крылатых ракет.

Forbes назвал самые дорогостоящие потери российской армии. Это ракетный крейсер «Москва» (его стоимость издание оценивает в 750 миллионов долларов); самолет Ил-76 (Украина сообщала, что он сбит в конце февраля в Киевской области; по данным Forbes, самолет стоит 86 миллионов долларов); большой десантный корабль «Саратов» (по оценкам журнала, он стоит 75 миллионов долларов).

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов.

Также на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн долларов. В частности, восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью свыше 100 млн долларов.

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