Forbes: Порошенко потерял статус миллиардера

Экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера.

Экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера.

Как передает Report, об этом сообщает издание Forbes.ua, опубликовавшее рейтинг 20 самых богатых украинских предпринимателей.

"Петр Порошенко. Сфера - пищевая промышленность. Компания - ROSHEN. Состояние (на) февраль 2022 - 1,6 млрд долларов. Состояние (на) декабрь 2022 - 730 млн долларов", - сказано в статье.

При этом в рейтинге издания Порошенко занимает 12 место.

Кроме того, по данным издания, состояние 20 богатейших граждан Украины сократилось более, чем на 20 млрд долларов. Список миллиардеров возглавляет Ринат Ахметов, в чьи активы входит энергохолдинг ДТЭК - его состояние упало с 13,7 млрд до 4,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский - некогда один из самых богатых людей Украины - лишился статуса долларового миллиардера. Его состояние после национализации "Укрнафты" Forbes оценил в 850 млн долларов, хотя еще в начале 2022 года оно достигало 1,9 млрд долларов.