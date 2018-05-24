Forbes назвал самых богатых наследников в России

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как стало известно, были отобраны 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния. Уточняется, что 46 детей унаследуют в сумме $211 млрд.

Самым богатым наследником стал единственный сын президента ЛУКойла Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд).

На втором месте расположились дети крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. На каждого ребенка придется по $8,9 млрд.