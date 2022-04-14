Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной

Подбитый, по информации украинского командования, ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва" стал для Россия самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Подбитый, по информации украинского командования, ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва" стал для Россия самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, два метких выстрела ракетами "Нептун", закупка которых обошлась Украине в 26 миллионов долларов США, нанесли России потери на 750 миллионов долларов США.

В 2020 году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 миллиардов рублей, или 363 миллионов долларов США по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления в общей сумме на более чем 1,09 миллиарда долларов США.

Ракетный крейсер "Москва" - 750 миллионов долларов.

Транспортный самолет Ил-76 – 86 миллионов долларов.

Большой десантный корабль – 75 миллионов долларов.

10 истребителей Су-30СМ - 50 миллионов долларов.

20 истребителей-бомбардировщиков – 40 миллионов долларов.

3 истребители Су-35 – 32 миллиона долларов.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП – 30 миллионов долларов.

10 командирских боевых вертолетов Ка-52 – 16 миллионов долларов.

Ударный вертолет Ка-50 – 16 миллионов долларов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - 14 миллионов долларов.