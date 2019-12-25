Фондовая биржа Торонто прекратила торги с эксплуатирующей Амулсарский рудник компанией

Фондовая биржа Торонто (Канада) прекратила покупку и продажу простых акций золотодобывающей компании Lydian International, которая эксплуатирует Амулсарский рудник Армении, и сейчас расследует, возможна ли дальнейшая их покупка и продажа на бирже.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение было принято после того, как она вместе с дочерними компаниями, в том числе Lydian Armenia получила защиту по Акту о погашении задолженности перед кредиторами.

Это законодательный акт парламента Канады, который позволяет несостоятельным корпорациям, задолжавшим своим кредиторам свыше 5 млн долларов, реструктурировать свою финансовую деятельность.

Суд предоставил защиту на 10-дневный период, который истекает 2 января 2020 года. В течение этого срока кредиторы не могут применять какие-либо права в отношении компании Lydian International и ее дочерних компаний.

С июня 2018 года активисты препятствуют доступу компании к Амулсарскому золоторудному месторождению. Экологи и рядовые граждане заявляют, что рудник в перспективе может спровоцировать масштабную экологическую катастрофу с необратимыми последствиями.

Правительству Армении до сих пор не удалось снять блокаду рудника. В результате кредиторы Lydian Armenia оказались не готовы больше ждать, срок действия соглашения истек 20 декабря 2019 года.