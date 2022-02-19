ЕК: Санкции ЕС против России будут включать энергетический сектор и высокие технологии

Санкции ЕС против России в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.

Санкции ЕС в отношении России в случае начала войны в Украине затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - сказала фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии сообщила, что санкции Запада против РФ в случае войны включают кредитные и технологические ограничения. "Мы совместно с США, Соединенным Королевством и Канадой согласовали всеобъемлющий пакет санкций. В случае, если Россия ударит, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и введем экспортные ограничения, которые блокируют возможности России по модернизации и диверсификации ее экономики. У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование и они не смогут быть легко заменены Россией", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС и НАТО будут сохранять полное единство по ситуации вокруг Украины.

По ее словам, события последних дней могут полностью изменить мировой порядок. "Мы наблюдаем самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны", - сказала глава ЕК.