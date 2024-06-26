Фомин: Взаимодействие Минобороны РФ и Азербайджана способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе

Взаимодействия оборонных ведомств России и Азербайджана поступательно развиваются и это способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии.

Взаимодействия оборонных ведомств России и Азербайджана поступательно развиваются и это способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин на торжественном приеме по случаю 26 Июня - Дня Вооружённых сил Азербайджана.

А.Фомин отметил, что народы Азербайджана и России связывают узы многовековой тесной дружбы и общая героическая история.

"Защита родины испокон веков считалась почетной обязанностью и в то же время священным долгом. Люди по зову сердца посвятившие себя нелегкому ремеслу всегда пользовались заслуженным уважением и служили примером для подражания.

Азербайджан является стратегическим партнером России. Наши народы связывают узы многовековой тесной дружбы и общая героическая история. Азербайджан, это государство с независимой внешней политикой. Служба в вооруженных силах, это не только почетная обязанность, но и призвание. В условиях нестабильной международной обстановки вопросы обеспечения военной безопасности любого государства выходят на передний план. В этот день от имени Министерства обороны России и министра хотел бы поздравить вас с праздником и пожелать успехов. Ну, а всем нам мира, добра, здоровья и процветания", - заключил замминистра.